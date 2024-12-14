Düzce Genç Kariyer Akademisi Öğrencileri Ticaret ve Sanayi Odası ile Buluştu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Genç Kariyer Akademisi tarafından organize edilen program ile üniversite öğrencileri, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık ve Meclis Başkanı Tanju Acar'la bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyaret programında öncelikle üniversite öğrencilerine Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın hizmet birimleri ile idari birimlerini tanıtan Başkan Erdoğan Bıyık, "Geçtiğimiz günlerde gençlik merkezinde gerçekleştirdiğimiz söyleşide anlattığımız iş ve işleyişler burada gerçekleştiriliyor. 26 çalışanımız ile 4 bin 500 üyemize kaliteli hizmet vermeye gayret ediyoruz. Genç arkadaşlarımızın odayı tanıması, oda işleyişleriyle ilgili bilgi sahibi olmasını da önemsiyoruz. Bu nedenle bugün burada olan tüm genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Genç Kariyer Akademisi öğrencileri Erdoğan Bıyık ve Tanju Acar'a gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ettiler. - DÜZCE