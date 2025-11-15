Haberler

Düzce'deki Elektrikçiler E-Ticaret Eğitimine Katıldı

Güncelleme:
Düzce Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası, üyelerine e-ticaret eğitimi vererek elektrik ve elektronik sektöründeki esnafların internet üzerinden satış yapmalarını teşvik etti. Eğitimde e-ticaretin avantajları ve uygulama yöntemleri anlatıldı.

Düzce'de elektrikçiler e-ticaret için bir araya geldi. Düzce Elektrikçiler Elektronikçiler Odası tarafından düzenlenen eğitimle artık elektrikçiler ve elektronikçilerde e-ticaret yapacak.

Düzce Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası tarafından üyelerine e-ticaret eğitimi düzenledi. Dünyanın vazgeçilmez ticaret hayatı için de çok hızlı şekilde yerini alana ve insanların hayatlarını büyük ölçüde kolaylaştıran internet üzerinden alışverişi Düzceli elektrikçiler ve elektronikçilerde hayatlarına sokacak. Bu çerçevede meslek odası da harekete geçerek oda üyelerine e-ticaret üzerine eğitim verdi. DESOB Seminer salonunda gerçekleşen eğitimde e-ticaretin kolay ve hızlı yönleri anlatıldı. Ayrıca e-ticaret ile ilgili olarak bilinmesi gerekenler, atılacak adımlarda ile e-ticarette alıveriş yöntemleri oda üyesi elektrik ve elektronikçilere anlatıldı.

Düzce Elektrikçiler Elektronikçiler Esnaf Odası Başkanı Serhat Geçtim, "İnternetten alışveriş artık dünyamızın bir gerçeği. Bu gerçekliğe sırtımızı dönemez, kulaklarımızı ve gözlerimizi kapatamayız. Bizde üyelerimizi bu hayatanın gerçeğine hazırlamak için e-ticaret eğitimi verelim, bütün üyelerimiz ellerinden geldiğince e-ticaret yapabilsinler diye bu eğitimi verdik. Odamızın e-ticaret eğitimi üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirildi faydalı geçen eğitime katılan tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Esnaflarda akıllarına takılan soruları sorduğu eğitim bir gün sürerken eğitime katılan esnafların hemen hemen hepsi kendi sitelerini kurarak e-ticaret yapmaya başlayacaklarını ifade ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
