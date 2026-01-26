Haberler

Düzce'de ki yurtların ihtiyaçları görüşüldü

Düzce'de ki yurtların ihtiyaçları görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, yurt müdürleri ile yaptığı toplantıda, yurt hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere öğrenci memnuniyeti ve güvenlik gibi konuları değerlendirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, ildeki yurt müdürleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, öğrenci yurtlarında yürütülen hizmetlerin mevcut durumu ele alınırken; barınma, güvenlik, sosyal ve kültürel faaliyetler ile öğrenci memnuniyetinin artırılmasına yönelik konular değerlendirildi. Yurtların fiziki şartları, işleyiş süreçleri ve karşılaşılan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Zekeriya Arslantürk, yurt hizmetlerinin öğrencilerin eğitim hayatındaki önemine dikkat çekerek, güvenli, huzurlu ve kaliteli bir barınma ortamı sunmanın öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti. Koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesinin, hizmet kalitesini artıracağı vurgulandı. Toplantı, değerlendirmelerin ardından karşılıklı önerilerin alınmasıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
Savaşın ayak sesleri! Tahran'dan ABD ile gerilimi tırmandıracak hamle

Dünya diken üstünde! Bu görüntü ortalığı fena karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Baba ile oğlun sokağa taşan kavgası ölümle bitti
Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih

Genç futbolcuya yol göründü! Galatasaray'da tek taraflı fesih
Yılmaz Güney'in ailesi, Savcı Yavuz Engin hakkında suç duyurusunda bulundu

Savcı Yavuz Engin'in mesajı Yılmaz Güney'in ailesini harekete geçirdi
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı

5 günlük bebeği engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı
Maç sonu verdi veriştirdi! Sinan Engin'den Ederson'a olay sözler

Fener'in yıldızına verdi veriştirdi
Çırılçıplak halde caddede dolaşan şahıs Samsun'u ayağa kaldırdı

Bir ilimizi ayağa kaldıran olay! Caddede çırılçıplak dolaştı