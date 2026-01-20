Haberler

Gençler bu sefer Pepeçura yaptı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yöresel Lezzetler Atölyesi'nde gençler, Gürcü mutfağının önemli tatlılarından Pepeçura'nın yapımını öğrendi. Etkinlikte, müfessor Mücella Ulcay tarafından güzel bir kültürel deneyim sunuldu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Yöresel Lezzetler Atölyesi kapsamında gönüllü gençlerin katılımıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Gençler, merkezde düzenlenen atölye çalışmasında, Gürcü mutfağının usta isimlerinden Mücella Ulcay'ın değerli anlatımları eşliğinde, yöresel tatlılar arasında önemli bir yere sahip olan Pepeçura hazırlandı. Etkinlikte gençler, Pepeçura'nın yapım aşamalarını uygulamalı olarak öğrenirken, aynı zamanda Gürcü mutfağının kültürel özellikleri hakkında da bilgi edinme fırsatı buldu. Keyifli ve öğretici bir atmosferde geçen atölye çalışması, gönüllü gençlerin yoğun ilgisiyle tamamlanırken, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, gençlerin kültürel mirasla buluşmasını sağlayan bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - DÜZCE

