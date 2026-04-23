Düzce'de yıldız erkekler bocce müsabakaları tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Yıldız Erkekler Bocce Müsabakaları, büyük bir heyecanla tamamlandı. Turnuva boyunca genç sporcuların sergilediği performans ve centilmenlik anlayışı dikkat çekti.

Kıyasıya rekabete sahne olan müsabakalarda, final karşılaşmaları yoğun ilgi gördü. Yapılan final müsabakaları sonucunda Pakmaya Ortaokulu rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu. Turnuvada Safir Koleji Ortaokulu ikinci, Orhangazi Ortaokulu üçüncü ve Şıralık Vatan Ortaokulu dördüncü sırada yer aldı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlar ve sporculara madalyaları takdim edildi. Sporcuların mutluluğu ve heyecanı törene yansırken, organizasyonun gençlerin sporla buluşmasına önemli katkı sağladığı ifade edildi. Yetkililer, turnuvaya katılan tüm okulları, emeği geçen öğretmenleri ve başarı gösteren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı