Teknik personele tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il ve ilçe teknik personeline yönelik tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği eğitimi düzenledi. Eğitimde katma değeri yüksek alternatif ürünler ve Düzce'nin tarımsal potansiyeli üzerine önemli bilgiler verildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde, il ve ilçe teknik personeline yönelik tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Eğitim, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü araştırmacıları Dr. Hicran Akaalp Aceti ve Dr. İlknur Kösoğlu tarafından verildi.

Yaklaşık 30 teknik personelin katılım sağladığı programda; Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, salep yetiştiriciliği ve safran yetiştiriciliği başlıklarında kapsamlı teknik bilgiler paylaşıldı. Ayrıca Düzce'nin iklim ve toprak yapısına uygun, katma değeri yüksek alternatif ürünler üzerine değerlendirmeler yapılarak, ilin ürün desenini zenginleştirebilecek potansiyel türler masaya yatırıldı.

Uzun "Birim alanda daha fazla gelir mümkün"

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Esra Uzun, tıbbi ve aromatik bitkilerin kırsal kalkınma açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek "Düzce'mizin tarımsal potansiyelini yalnızca geleneksel ürünlerle sınırlı görmüyoruz. Tıbbi ve aromatik bitkiler; birim alanda yüksek katma değer sağlayan, pazarlama imkanı güçlü ve üreticimize alternatif gelir kapısı sunan stratejik ürünlerdir. Teknik personelimizin bu alanda donanım kazanması, çiftçilerimize doğru rehberlik edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu eğitimlerin, ilimizde yeni üretim modellerinin gelişmesine ve üreticilerimizin gelir düzeyinin artmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Program süresince katılımcılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapılırken, Düzce'de demonstrasyon çalışmaları ve yeni iş birliği projeleri için somut adımlar atılması konusunda da fikir birliğine varıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
