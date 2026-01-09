Finaller arası moral molası etkinliği düzenlendi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda, sınav haftası sürecinde öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla finaller arası moral molası etkinliği gerçekleştirildi.

Yurt yemekhane işletmesinin ikramları ve Gençlik Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ders yoğunluğuna kısa bir ara vererek keyifli anlar yaşadı. Program kapsamında akıl ve zeka oyunları oynanırken, öğrencilerle samimi sohbetler gerçekleştirildi.

Sosyal etkileşimi artırmayı, stres seviyesini azaltmayı ve öğrencilerin moral-motivasyonunu yükseltmeyi amaçlayan etkinlik, öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. - DÜZCE