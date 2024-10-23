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Düzce'de Öğrencilere Enerji Verimliliği Bilgilendirmesi

Düzce'de Öğrencilere Enerji Verimliliği Bilgilendirmesi
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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencilere enerji verimliliği konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi. Öğrenciler, yurtlarda enerji tasarrufu sağlamak amacıyla bilgilendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda kalan gönüllü öğrencilere enerji verimliliği ile ilgili bilgilendirme gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı öğrenci yurtlarında enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkartmak ve tasarruf edebilmek adına bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müdürü İsa Yazıcı'nın başkanlık ettiği toplantıda yurtlara görevlendirilen memur ve gönüllü öğrencilere enerji verimliliği ve tasarruf konusunda bilgilendirmeler yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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