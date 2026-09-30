Düzce'de öğrenciler ve yurt personeli Kızılay için gönüllü kan bağışladı

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DÜZCE(İHA) – Düzce Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdunda düzenlenen kan bağışı etkinliğinde öğrenciler ve yurt personeli Kızılay aracılığıyla gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Raziye Begüm Sultan Kız Öğrenci Yurdunda, Kızılay iş birliğiyle kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin ve yurt personelinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte gönüllü bağışçılar, kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine destek oldu. Kan bağışının önemine dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler, dayanışma ve yardımlaşmanın güzel bir örneğini sergiledi. Düzenlenen etkinlikle kan bağışına yönelik farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı