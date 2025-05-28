Düzce'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Hediyeler Verildi

ı Kerim kursuna katılarak Kur'an öğrenen öğrencilere hediyeler verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK yurtlarında kalan öğrencilere Düzce İl Müftülüğü'nün de destekleri ile Kur'an-ı Kerim kursu açıldı. Dönem başından beri kurslara katılan öğrencilerden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere hediyeler takdim edildi. Programa Müftü Osman Aydın ve Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı katılarak gençlere hediyelerin yanı sıra sertifika da takdim etti. - DÜZCE