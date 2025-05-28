Düzce'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Hediyeler Verildi

Düzce'de Kur'an Kursu Öğrencilerine Hediyeler Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Düzce İl Müftülüğü'nün destekleriyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim kursunda öğrencilere hediyeler ve sertifikalar takdim edildi.

ı Kerim kursuna katılarak Kur'an öğrenen öğrencilere hediyeler verildi.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan KYK yurtlarında kalan öğrencilere Düzce İl Müftülüğü'nün de destekleri ile Kur'an-ı Kerim kursu açıldı. Dönem başından beri kurslara katılan öğrencilerden Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencilere hediyeler takdim edildi. Programa Müftü Osman Aydın ve Gençlik ve Spor il Müdürü İsa Yazıcı katılarak gençlere hediyelerin yanı sıra sertifika da takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
Yeşil ışığı yaktı! Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor

Galatasaray'a Osimhen'i bile unutturacak yıldız geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu

Merkeze çekilen Tunceli Valisi'nin yeni görevi belli oldu
Shakhtar Donetsk'e imza atan Arda Turan, Galatasaray'ı hemen sildi

Yeni takımına imza atar atmaz Galatasaray'ı sildi
Bolu'da gece meydana gelen deprem anı kamerada

Gece saatlerinde meydana gelen deprem anı kamerada
Görüntüleri ortaya çıktı! Yarıda kalan maçtaki olay anonsu belediye başkanı yapmış

Yarıda kalan maçtaki olay anonsu Belediye Başkanı yapmış
Hindistan'da korona yeniden hortladı! Vaka sayısı bir haftada 5 katına çıktı

7 milyon insanı öldüren koronavirüs bir ülkede yeniden hortladı
Amerikalı bir şirket Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol rezervi keşfetti

Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.