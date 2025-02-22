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Düzce'de Kar Yağışı Esnafı Mağdur Etti, Eğlence Kar Savaşına Dönüştü

Düzce'de Kar Yağışı Esnafı Mağdur Etti, Eğlence Kar Savaşına Dönüştü
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Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle esnaflar müşteri bulamayınca kar topu savaşı yaparak vakit geçirdi. Kar kalınlığı şehir merkezinde 15 santimetreye ulaştı.

Düzce'de etkili olan kar yağışı esnafı vurdu. Sokaklar boş kalınca esnaf çareyi kar topu savaşı yapmakta buldu.

Düzce'de etkili olan Altay Kar fırtınası sebebi ile bir çok vatandaş evde kalmayı tercih etti. İşletmelerini açan esnaflar müşteri beklerken, kar yağışı da bir yandan devam etti. Kar kalınlığı şehir merkezinde 15 santimetreye ulaşırken, esnaflar da müşteri bulamayınca kendi aralarında kar topu savaşı yaptı. Havaların bir anda kar yağışına döndüğünü belirten Esnaf Osman Durdu, "Dün hava çok güzeldi yazdan kalma bir hava vardı. Düzce havası sürekli değişiklik gösterebiliyor. Bugün çok güzel bir kar yağışı var. Ama müşterilerimiz gelmedi. Hem tatil oldu hem okullar kapandı. Bazı resmi kurumlarda kapandı. İnsanlarda sokağa çıkmadı. Tedbir alıp toplu taşıma kullananlarda oluyor. Bu sebeple bugün işlerimiz biraz sakin. Kar yağışını seyrediyoruz. Komşularımızla kar savaşı yaptık. Günü bu şekilde dolduruyoruz. Kar kalınlığı şu anda 15 santimetre civarında. Aldığımız haberlere göre yüksek kesimlerde kar kalınlığı daha fazla. Bu akşam Bolu Abant'a gitmeyi düşünüyoruz. Yol açık olursa planlayacağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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