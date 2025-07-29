Düzce'de Halı Saha İşletmecisinden Sıcak Havalar İçin Yenilikçi Çözüm

Hava sıcaklıklarının 38 dereceyi gördüğü Düzce'de bir halı saha işletmecisi, müşterilerinin sıcaktan etkilenmemesi için sahaya su püskürtme sistemi kurdu.

Düzceli halı saha işletmecisi Mesut Büyük, müşterilerin maç sırasında serinlemesi için farklı bir yönteme başvurdu. Büyük, sahalara kurduğu su püskürtme sistemiyle müşterilerinin de beğenisini topladı. Bu sistem ile sıcaktan bunalan müşterileri rahatlattıklarını söyleyen Mesut Büyük, şunları söyledi:

"Türkiye'de hava sıcaklıkları çok yüksek. Biz de futbol kültürüne değişik bir hava kattık ve sulama yaparak futbolseverleri serinletmeye çalışıyoruz. Böylece daha eğlenceli vakit geçiriyorlar ve serin bir şekilde futbol oynuyorlar. Bu, bizim için de eğlenceli ve güzel bir değişiklik oldu. Futbolseverlerin ilgisi gayet güzel. Yaz akşamlarında onlar için de serinleten bir aktivite oluyor. Burada hem stres atıyorlar hem de güzel vakit geçirmeye çalışıyorlar. Sistemi ilk defa görenlerin tepkisi güzel oluyor, şaşırıyorlar ve nasıl olduğunu soruyorlar. Biz de durumu anlatıyoruz. Maçın ortasında veya sonunda, duruma göre 3-4 dakikalığına sulamayı açarak futbolseverleri bu şekilde serinletiyoruz" - DÜZCE