Düzce'de Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Koordinasyon Toplantısı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü, birlikte yürüttükleri projelere yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı, müdürlük yetkililerinin katılımıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, hizmet müdürleri, şube müdürleri ve ilçe müdürleri katıldı. Görüşmede, yeni dönemde hayata geçirilmesi planlanan ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, geçtiğimiz yılın proje ve çalışmalarının da kapsamlı değerlendirmesi yapıldı.

Toplantı sonunda kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve gençlere yönelik daha etkili projelerin hayata geçirilmesi yönünde fikir birliği sağlandı. - DÜZCE