Haberler

Düzceli gençler kampa katıldı

Düzceli gençler kampa katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Tematik Kış Kampları kapsamında, Düzce'deki öğrenci yurtlarında kalan gençler, Kocaeli Mühendislik Kampı'na katıldılar. Kamp boyunca mühendislik üzerine eğitimler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Tematik Kış Kampları kapsamında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan gençler, Kocaeli Mühendislik Kampına katılım sağladı.

Kampa katılan gençler için program; öğrenmenin, keşfetmenin ve birlikte üretmenin bir araya geldiği ilham verici bir deneyim olarak değerlendirildi. Kamp süresince mühendislik alanına yönelik çeşitli eğitimler, atölye çalışmaları ve uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilirken, gençler hem teorik bilgilerini geliştirme hem de ekip çalışmasıyla proje üretme imkanı buldu. Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen faaliyetler sayesinde katılımcılar; problem çözme, analitik düşünme ve yenilikçi bakış açısı kazanırken, aynı zamanda farklı illerden gelen gençlerle sosyal etkileşim ve deneyim paylaşımı gerçekleştirdi. Gençlerin kişisel, akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan kamp programının, gençlerin kariyer planlamalarına da önemli katkı sağladığı belirtilirken, bu tür tematik kampların gençlerin potansiyellerini keşfetmelerinde önemli bir rol üstlendiği ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Yeni operasyon! Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket

Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
Su seviyesi 2 metre yükseldi, piknik masaları akıntıya kapıldı

Önüne kattığını sürükledi, manzarayı gören mest oldu