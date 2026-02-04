Düzceli gençler kampa katıldı

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Tematik Kış Kampları kapsamında, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan gençler, Kocaeli Mühendislik Kampına katılım sağladı.

Kampa katılan gençler için program; öğrenmenin, keşfetmenin ve birlikte üretmenin bir araya geldiği ilham verici bir deneyim olarak değerlendirildi. Kamp süresince mühendislik alanına yönelik çeşitli eğitimler, atölye çalışmaları ve uygulamalı etkinlikler gerçekleştirilirken, gençler hem teorik bilgilerini geliştirme hem de ekip çalışmasıyla proje üretme imkanı buldu. Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen faaliyetler sayesinde katılımcılar; problem çözme, analitik düşünme ve yenilikçi bakış açısı kazanırken, aynı zamanda farklı illerden gelen gençlerle sosyal etkileşim ve deneyim paylaşımı gerçekleştirdi. Gençlerin kişisel, akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan kamp programının, gençlerin kariyer planlamalarına da önemli katkı sağladığı belirtilirken, bu tür tematik kampların gençlerin potansiyellerini keşfetmelerinde önemli bir rol üstlendiği ifade edildi. - DÜZCE