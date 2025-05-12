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Düzce'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

Düzce'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
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Düzce'de Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte özel çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle çeşitli sportif faaliyetlerde bulundu. 450 özel öğrencinin katıldığı organizasyonda, eğlenceli anlar yaşandı ve çocuklar mutlu olduklarını belirttiler.

Engelliler Haftasında özel çocuklar, Gençlik ve Spor il Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklar "Çok mutlu olduk. Güzel bir gün geçirdik" dediler.

Engelliler Haftası tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de çeşitli etkinlikler kutlanıyor. Düzce kent genelinde bulunan özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıflarındaki öğrenciler Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği etkinlikte günlerini kutladı.

Düzce Nurettin Zafer Stadyumunda gerçekleştirilen kültürel ve sportif faaliyetlere katılan özel bireyler, müzik eşliğinde eğlendiler. 450 özel öğrencinin katıldığı etkinlikte çocuklar bilek güreşi, futbol, voleybol, tenis, masa tenisi, ayak tenisi, basketbol, plates gibi çeşitli branşlarda sportif faaliyetlerde bulundu. Özel çocuklar için unutulmaz anlar yaşadığı etkinliklerde, ip çekme, yüz boyama gibi etkinliklerde renkli görüntüler oluştu. Çocuklar çok eğlendiklerini söyleyerek "Öğretmenlerimizle etkinliğe geldik. Çok da eğleniyoruz. Herkes eğleniyor. Bizde mutlu olduk" dediler.

Çocukların etkinliğine katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Hamit Sakal, sporun özel bireyler içinde ulaşılabilir olduğunu göstermek istediklerini belirterek "Bizler sporun sadece normal bireyler için değil, engelliler içinde ulaşılabilir olduğunu göstermek için bu etkinliği yaptık. Buradaki çocuklarımız müdürlüğümüz bünyesinde ki diğer sportif faaliyetlere de bekliyoruz. Velilere bunların bilgilerini de veriyoruz. Burada da bunun göstergesi olarak eğitim alan engelli öğrencilerimize güzel bir etkinlik yaptık" dedi.

Spor sahasında gün boyu süren programda çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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