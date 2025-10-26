Düzce'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu: Motosiklet Sürüş Etkinliği Düzenlendi

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında motosiklet kulüpleri ve sürücülerinin katılımıyla sürüş etkinliği düzenlendi. Coşku içinde gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın da katıldığı etkinlik, Valilik önünden başladı. Yaklaşık 150 motosikletli, Cumhuriyet coşkusunu yaşatmak amacıyla Akçakoca ilçesine doğru yola çıktı. Etkinliğin Akçakoca ilçesindeki İl Özel İdaresi tarafından yapılan Akçakale tatil köyünde sona ereceği öğrenildi.

Vali Selçuk Aslan, tur öncesinde yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu toplumun her kesimiyle birlikte kutlamaya çalıştıklarını söyledi. Geçen hafta offroad tutkunlarıyla bir tur düzenlediklerini hatırlatan Aslan, "Bugün de ilimizde bulunan motosikletseverlerle ve farklı motosiklet kulüpleriyle birlikte şehir merkezinden Akçakoca'ya, oradan da Akçakale'ye yola çıkıyoruz. Motosiklet, aşırı adrenalin pompalayan ve heyecanı artıran bir spor. Bu noktada aşırı hareketlerden kaçınılması gerektiğini sürücülerimize hatırlatmak istiyorum. Bugün, güzel havada pazar gününde Cumhuriyeti kutlamak amacıyla etkinliğimize katılım sağlayan bütün motosikletseverlere teşekkür ederim" dedi.

Konuşmanın ardından Motosikletli Jandarma Trafik ekipleri, katılımcılara güvenli sürüş hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından motosiklet sürücüleri, Akçakoca'ya doğru hareket etti. - DÜZCE