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Düzce'de çeltik yetiştiriciliği için 875 bin TL'lik proje kabul edildi

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Düzce'de çeltik yetiştiriciliğinin artırılması ve coğrafi işaretli Konuralp pirincine katkı projesi ile 875 bin TL bütçeli proje Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edildi. Çeltik tohumu almak isteyen üreticiler 1 Mart 2024 tarihine kadar başvurabilecek.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de çeltik yetiştiriciliğinin artırılması ve coğrafi işaretli Konuralp pirincine katkı projesi ile 875 bin TL bütçeli proje Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edildi. Çeltik tohumu almak isteyen üreticiler 1 Mart 2024 tarihine kadar başvurabilecek.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, 2024 Yılı Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri arasında yer alan, Düzce İl tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzce İlinde Çeltik (Oryza sativa) Yetiştiriciliğinin Artırılması ve Coğrafi İşaretli Konuralp Pirincine Katkı Projesi ile 875 Bin TL bütçeli proje kabul edildi.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun kendisini ziyaret eden Çeltik Üreticileri Temsilcisi Halil Yılmaz ve beraberindeki çeltik üreticileri nezdinde projenin üreticilere hayırlı olmasını ve bereketli bir sezon geçirmeleri temenni etti. proje dahilinde çeltik tohumu almak isteyen üreticilerin 1 Mart 2024 tarihine kadar müdürlüğe başvurabilecekler.

Çeltik Üreticileri Temsilcisi Halil Yılmaz ve beraberindeki çeltik üreticileri Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve kabul edilen proje için İl Müdürü Esra Uzun'a ve tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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