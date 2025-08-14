Düzce'de 400 Kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu İnşaatı Devam Ediyor

Düzce'de 400 Kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu İnşaatı Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapımı süren 400 kapasiteli erkek öğrenci yurdunun inşaatı hızla ilerliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, çalışmaları yerinde inceledi ve projenin planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapımına başlanan 400 kapasiteli erkek öğrenci yurdu inşaatı hızla devam ediyor. Öğrencilerin konforlu ve güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, inşaat alanını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan İsa Yazıcı, projenin planlanan takvime uygun olarak ilerlediğini belirtti. İnşaat sürecinde kalite ve güvenliğin ön planda tutulduğunu vurgulayan Yazıcı, yurdun tamamlandığında sadece barınma değil; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler açısından da öğrenciler için önemli bir merkez olacağını ifade etti.

İnşa edilmekte olan yurt binasında 76 adet standart oda ve 4 adet engelli öğrenci odası olmak üzere toplam 80 oda bulunacak. Standart odalarda 392, engelli odalarında ise 8 öğrenci kalabilecek. Böylece toplam kapasite 400 kişiye ulaşacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kobra Murat'ın kızına takı şöleni! Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı

Altınlar havada uçuştu, dövizlerden şemsiye yapıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'ye geçeceği konuşulan belediye başkanından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' paylaşımı

AK Parti'ye geçeceği öne sürülen belediye başkanından olay paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.