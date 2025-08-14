Düzce'de 400 Kapasiteli Erkek Öğrenci Yurdu İnşaatı Devam Ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapımına başlanan 400 kapasiteli erkek öğrenci yurdu inşaatı hızla devam ediyor. Öğrencilerin konforlu ve güvenli bir ortamda barınmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, inşaat alanını ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan İsa Yazıcı, projenin planlanan takvime uygun olarak ilerlediğini belirtti. İnşaat sürecinde kalite ve güvenliğin ön planda tutulduğunu vurgulayan Yazıcı, yurdun tamamlandığında sadece barınma değil; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler açısından da öğrenciler için önemli bir merkez olacağını ifade etti.

İnşa edilmekte olan yurt binasında 76 adet standart oda ve 4 adet engelli öğrenci odası olmak üzere toplam 80 oda bulunacak. Standart odalarda 392, engelli odalarında ise 8 öğrenci kalabilecek. Böylece toplam kapasite 400 kişiye ulaşacak. - DÜZCE