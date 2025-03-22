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Düzce'de 4 Metre 2 Santim Uzunluğunda Ramazan Pidesi Hazırlandı

Düzce'de 4 Metre 2 Santim Uzunluğunda Ramazan Pidesi Hazırlandı
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Düzce'de 38 yıllık fırıncılık geleneğiyle Ramazan ayına özel 4 metre 2 santim uzunluğunda pide yapıldı. Fırın sahibi İbrahim Korkmaz, hazırladıkları pideyi vitrine sergileyerek vatandaşların ilgisini çekti.

Düzce'de 38 yıldır fırıncılık yapan İbrahim Korkmaz'ın işletmesinde Ramazan ayına özel 4 metre 2 santim uzunluğunda hazırlanan pide, vatandaşların da ilgisini çekti. Fırına gelenler uzun pideyi fotoğrafladı.

Düzce merkezde 1987 yılından bu yana ekmek üretimi yapan fırın, Ramazan ayında da iftar sofraları süsleyen pidenin en uzununu yapmaya karar verdi. En uzun pideyi yapmak için kollar sıvandı, hamurlar karıldı. Pişirilen pide ise dükkanda sergilendi. Uzunluğu ölçülen pidenin 4 metre 2 santim olduğu belirlendi. İş yeri sahibi Düzce Fırıncılar Odası Başkanı İbrahim Korkmaz, "4 metre 2 santim uzunluğunda bir pide yaptık, fırınımızda sergiliyoruz" dedi.

Uzun pideyi görenler ise bu anın fotoğrafını çekerek şaşırdılar. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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