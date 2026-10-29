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Düzce'de 29 Ekim fener alayı yürüyüşü hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

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Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim akşamı saat 19.00'da yapılması planlanan fener alayı yürüyüşünün hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada vatandaşlara anlayışları için teşekkür edildi.

Düzce'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu akşam yapılması planlanan fener alayı yürüyüşü, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

Düzce Gençlik ve Spor il Müdürlüğü sosyal medya hesabından Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim akşamı saat 19.00'da gerçekleştirilmesi planlanan fener alayı yürüyüşüyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hava muhalefeti nedeniyle yürüyüşün iptal edildiği duyurulurken, vatandaşlara anlayışları için teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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