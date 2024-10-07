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Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Ücretsiz Kurs Tanıtımları Başladı

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde Ücretsiz Kurs Tanıtımları Başladı
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Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi, yeni açılan kurslarla ilgili okullarda tanıtım çalışmaları yaparak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine davette bulundu. Kursların ücretsiz olduğu ve sonrasında spor faaliyetlerinin gerçekleştirileceği vurgulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi'nde yeni açılan kurslarla ilgili olarak okullarda tanıtım çalışmaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bahçeşehir Gençlik Merkezi tanıtım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede merkez bünyesinde yeni açılacak olan kurslarla ilgili olarak okul ziyareti yapan liderler ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile buluştu. Kursların tamamen ücretsiz olduğunu, kursların ardından spor faaliyetlerinin yapılabileceğini belirten liderler, gençleri Bahçeşehir gençlik merkezine davet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçeşehir Gençlik Eğitim Yerel Spor

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