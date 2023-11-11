Duyduğu özlemi göklere taşıdı

Denizli'de endüstri mühendisi Emrah Karan, Atatürk'e duyduğu özlemi, yamaç paraşütü pilotunun aracılığıyla göklerde taşıdığı "Saygı ve Özlemle. 1881-1938" yazılı pankartla farkındalık oluşturdu. Acıpayam semalarında dolaşan paraşütçüyü gören vatandaşlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yıldönümünde yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle anılırken; Denizlili endüstri mühendisi Emrah Karan farklı bir etkinliğe imza attı Karan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yamaç paraşütü pilotunun yardımı ile "Saygı ve Özlemle. 1881-1938" yazılı pankartı göklerde dalgalandırdı. Pankartı gören vatandaşlar Ata'ya özlemle duygu dolu anlar yaşadı.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'e büyük özlem duyduklarını dile getiren Emrah Karan, "Bundan 85 yıl önce ebediyete intikal eden Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle bir kez daha anıyoruz. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak istedik. Acıpayam ilçemizin semalarında 'Saygı ve Özlemle. 1881-1938' yazılı pankartımızı dalgalandırdık. Atatürk, sadece Türkiye'de değil; yazdığı kahramanlık destanları ile tüm dünyanın ayakta alkışladığı bir liderdir. O'nu yaşatmaya devam edeceğiz. Bizler; 10 Kasımları hiçbir zaman bir matem olarak görmedik, görmeyeceğiz! Atatürk'ün ilke ve inkılapları ışığında fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmamız ve her zamanki gibi bir ve beraber olmamız gereken bir gün olarak gördük" diye konuştu. - DENİZLİ