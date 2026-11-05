Düşünce Rotası Derneği Başkanı Köse, pazarcı esnafına müşteri güveni çağrısı yaptı

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, geleneksel semt pazarlarının zincir marketler ve konsept manavlarla rekabet edebilmesi için pazarcı esnafının müşteri memnuniyetine ve karşılıklı güvene daha fazla odaklanması gerektiğini belirtti.

Köse, son yıllarda zincir marketlerin ve büyük manavların yaş sebze-meyve satışlarındaki payının yükselmesi ve pazarcı esnafının bu durumdan olumsuz etkilenmesi üzerine bir değerlendirmede bulundu. Geleneksel pazar kültürünün yaşatılmasının önemine değinen Köse, pazarların rekabet gücünü koruyabilmesinin temelinde tüketici güveninin yattığını ifade etti. Vatandaşların alışveriş alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çeken Köse, pazar tezgahlarında sunulan hizmetin kalitesinin artırılması gerektiğine işaret etti.

"Ürün standardı ve seçme imkanı güveni artırır"

Tüketicilerin alışverişlerinde şeffaflık aradığını dile getiren Köse, "Vatandaşlarımız, tezgahta sergilenen ürün ile poşete konulan ürün arasında bir standart ve kalite bütünlüğü görmek istiyor. Eve gidildiğinde ürünlerin bir kısmının ziyan olması, müşteri güvenini olumsuz etkileyebiliyor. Tüketiciler, kendi ürününü seçebilme rahatlığına ve esnafımızdan her zaman daha güler yüzlü bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Market ve manavların sunduğu seçme imkanı, pazarlarımızı rekabet anlamında zorluyor. Pazar kültürümüzün cazibesini koruması için bu hassasiyetleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Esnafımızın özeleştiri yapması pazarın geleceği için önemli"

Çözümün, esnafın müşteri ilişkilerini güçlendirmesinde yattığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Bu noktada değerli pazarcı esnafımızın, yaşanan rekabet ortamında kendi hizmet anlayışını yeniden değerlendirmesinin faydalı olacağına inanıyoruz. Müşteriyi her zaman baş tacı ve velinimet olarak gören bir anlayışla, tezgahtaki şeffaflığı sağladığımızda ve ürün firesini en aza indirdiğimizde pazarlarımız yeniden o eski canlılığına kavuşacaktır."

Köse, işini hakkıyla yapan esnafın her zaman takdiri hak ettiğini vurgulayarak, "İşini büyük bir özenle yapan, müşterisine seçme hakkı tanıyan ve kalite standartlarından ödün vermeyen dürüst esnafımızı elbette bu değerlendirmelerin dışında tutuyorum. Onlar başımızın tacı, pazar kültürümüzün yaşatılmasındaki en büyük değerlerimizdir" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı