Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nde Kadın Üreticilerle Buluşma

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü programı kapsamında kadın üreticilerle bir araya geldi.

Program kapsamında kadın çiftçilerle bir araya gelen Şanver, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, kırsal kalkınmanın sağlanması ve yerel ekonominin güçlendirilmesinde kadınların üstlendiği önemli role değindi. Kooperatifleşmenin kadın üreticiler için büyük bir güç birliği oluşturduğunu ve kadınların tarımda aktif rol almasının hem üretimde verimliliği artırdığını hem de bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu ifade eden Şanverdi, "Kadın çiftçilerimiz tarımın emektar yüzüdür. Onların gayreti ve üretkenliği, ülkemizin tarımsal geleceğinin en güçlü teminatıdır" dedi. - SİİRT