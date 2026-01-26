Haberler

Dünya Gümrük Günü'nde vatandaşlara lokma ikramı
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşa lokma ikram etti. Katılımcılar organizasyondan memnun kaldıklarını ifade etti.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla Eski Camii önünde gerçekleştirilen programda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Arif Köroğlu, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Köroğlu, yapılan hayırların kabul olmasını temenni ettiğini belirtti.

Etkinlikte ayrıca, gümrüklerde görev yapan personele çalışmalarında başarılar dilenirken, Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek üç ayları da tebrik edildi. - EDİRNE

