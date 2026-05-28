Haberler

Sönmez'den bayram mesajı

Sönmez'den bayram mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramın sevgi, kardeşlik ve dayanışma ruhunu vurgulayarak, gençliğin milli ve manevi değerlerle yetişmesi için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu Erzurum İl Başkanı Gürkan Sönmez, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gürkan Sönmez mesajında şu ifadelere yer verdi, "Mübarek Kurban, Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız. Bayramlar, sevginin, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın en güçlü şekilde hissedildiği, gönüllerin birleştiği özel ve anlamlı günlerdir. bayramların manevi iklimi bizlere umut, güç ve dayanışma ruhu kazandırmaktadır. Kurban Bayramı, sadece bir ibadet değil, aynı zamanda yardımlaşmanın, fedakarlığın, hoşgörünün ve insan olmanın en güzel değerlerinin yaşatıldığı müstesna bir zaman dilimidir. Büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, küçüklerimizi sevindirdiğimiz, ihtiyaç sahiplerini unutmadığımız bu anlamlı günlerde kırgınlıkların sona ermesi, dostlukların güçlenmesi ve gönüllerin birleşmesi en büyük temennimizdir. Gençliğin güçlü olduğu yerde geleceğin de güçlü olacağına inanıyoruz. Dünya Gençlik ve Spor Konfederasyonu olarak, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, üretken ve bilinçli bir gençlik yetişmesi adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sosyal dayanışmayı artırmak ve toplumsal birlik ruhunu güçlendirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere, Erzurumlu hemşehrilerimizin, gençlerimizin, spor camiamızın ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi

Kılıçdaroğlu'ndan kafaları karıştıran karar! Toplantıyı erteledi
Haberler.com büyük fırsatçılığı gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı

Haberler.com gündeme getirdi, Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü

Savaşın ateşi piyasaları yaktı! Altında 2 ay sonra bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'de bayramlaşma ikiye bölündü! Özel'in heyetine ilk ziyaret DEVA'dan

Özgür Özel'in heyetine ilk ziyaret o partiden
Kaya Çilingiroğlu, eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç ile bayramda bir araya geldi

Eski eşler aynı masada
AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor

AK Parti ve DEM Parti bayramlaşıyor
'Kasa' denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi

"Kasa" denilen isimden şok kurultay itirafı! Rakam dikkat çekti
Kolombiya'da iki silahlı grubun çatışması sonucu 50 kişi öldü

Ülkeyi kan gölüne çeviren çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
'Haram araç' tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı

CHP'de tarihi gerilim! WhatsApp'da yazılanlar grubu kapattırdı
Gelin özel harekatçı olunca düğüne böyle geldiler

Özel harekat gelinle damadın etrafını sardı, gerçek sonra ortaya çıktı