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Dünya El Yıkama Günü Kutlandı: Erzin'de Bisiklet Turu Düzenlendi

Dünya El Yıkama Günü Kutlandı: Erzin'de Bisiklet Turu Düzenlendi
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Hatay'ın Erzin ilçesinde 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla 50 bisikletli doğa dostu, 15 kilometrelik parkuru tamamlayarak hijyen bilincine dikkat çekti. Katılımcılar, etkinlik sonunda birbirlerine sabun hediye etti.

HATAY'ın Erzin İlçesinde bir gurup doğa dostu bisikletli, Dünya El Yıkama Günü etkinlikleri çerçevesinde pedal çevirdi. 50 katılımcı 15 kilometrelik parkuru tamamlayarak günün anlam ve önemine binaen birbirlerine sabun armağan etti.

15 Ekim Dünya El Yıkama Günü çerçevesinde doğaseverler bisiklet turu düzenledi. Erzin İlçesinde gerçekleştirilen bisiklet turuna 50'ye yakın doğasever katıldı. Parkuru tamamlayan bisikletli guruptakiler, Dünya El Yıkama Günü dolayısıyla birbirlerine sabun armağan ettiler. Hayvan Hakları Federasyonu'nun da destekte bulunduğu bisiklet turu renkli görüntülerle son buldu.

Erzin 2 Gün 2 Teker Bisiklet Kulübünün kurucu üyesi Yaşar Akıl, "Bugün suya sabuna dokunarak el hijyenimizin devamlılığını gençlerimize doğada pedallayarak deklare ettik. Asrın felaketi 6 Şubat depreminin üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçmesine rağmen izlerini hala üzerimizde hissettiğimiz bu coğrafyada yıkımların yaşandığı şu günlerde bulaşıcı hastalıklardan korunmak için hijyenin ne kadar önemli olduğunu gençlerimize aktarıyoruz. Derneği olarak haftanın 2 günü salı ve perşembe akşamları yapmış olduğumuz bisiklet turlarında gençlerimize doğaya saygı duyarak yaşamayı öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Etkinliğe ailesi ile birlikte katılan Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise özellikle pandemi ile daha çok önem kazanan hijyen konusunun, bisiklet dernekleri ile birlikte doğaya da destek amacı ile renkli görüntülere yıllardır yer verdiğini ifade etti..

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel

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