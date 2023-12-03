Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Engelliler Günü Programını İzledi

Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor salonunda düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programında müsabakaları izleyen DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, tüm katılımcıları tebrik etti.

Kütahya Dumlupınar Kapalı Spor salonunda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlenen programda müsabakaları izleyen Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Hepsi gönlümüzün birincisi" dedi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Rektör Süleyman Kızıltoprak," 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çerçevesinde düzenlenen programda Dumlupınar Kapalı Spor Salonunda engellerin nasıl aşıldığına tanık oluyoruz. Üniversitemizin öğrenci toplulukları ile birlikte müsabakalara katılan tüm katılımcıları tebrik ediyorum. Hepsi gönlümüzün birincisi" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA