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DTSO yönetim kurulu Acaroğlu ve Özdemir'i başkan yardımcılığına seçti

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DTSO yönetim kurulu Acaroğlu ve Özdemir'i başkan yardımcılığına seçti
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DTSO yönetim kurulu ilk toplantısında Ahmet Acaroğlu ve Görkem Özdemir'i başkan yardımcılığına, Şahin Bircan'ı sayman üyeliğe seçti. Özdemir, kazananın Düzce olması için çalışacaklarını belirtti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odasının (DTSO) yeni dönem yönetim kurulunda Ahmet Acaroğlu ve Görkem Özdemir başkan yardımcılığına, Şahin Bircan ise sayman üyeliğe seçildi.

DTSO Yönetim Kurulu, Başkan İshak Şengüloğlu başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Meclis Başkanı Ümit Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Acaroğlu, Görkem Özdemir, Baki Ertuğral, Murat Sert, Şahin Bircan, Uğur Çapar, Ümit Ülgen ve Yakup Temiz katıldı. Toplantıda yapılan seçim sonucunda Ahmet Acaroğlu ve Görkem Özdemir yönetim kurulu başkan yardımcılığına, Şahin Bircan ise sayman üyeliğe getirildi.

Toplantıda ayrıca Genel Sekreter Yardımcıları Zeynep Cebeci, Şenol Keten ve Engin Çavuş tarafından yönetim kurulu üyelerine oryantasyon bilgilendirmesi yapıldı ve oda akreditasyon sistemi hakkında bilgi verildi.

Özdemir: "Kazananın Düzce olması için çalışacağız"

Başkan yardımcılığı görevine seçilmesinin ardından açıklama yapan Görkem Özdemir, yeni dönemde birlik ve beraberlik içerisinde Düzce ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Özdemir, "Yeni başkanımız, yönetim kurulumuz ve meclisimizle birlikte bugünden itibaren kazananın Düzce olması için çalışma zamanı. Beni bu göreve layık gören başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Diğer başkan yardımcımız Ahmet Acaroğlu ile birlikte bu sorumluluğu üstlenmekten büyük bir gurur duyuyorum. Bizlere destek veren tüm üyelerimizin ortak temsilcileri olduğumuzun bilincindeyiz. Komite üyelerimiz ve odamızın tüm temsilcileriyle birlikte sektörlerimizin sorunlarına çözüm üretmek, üyelerimizin sesi olmak ve Düzce ekonomisine değer katmak için kararlılıkla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Düzce'nin gelişiminde ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkati çeken Özdemir, yeni dönemde tüm sektörlerin ihtiyaçlarını gözeten, çözüm odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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