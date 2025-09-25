DTSO yeni nesil akreditasyon kriterlerine hazır

Ge Ofisi ile Afet Hazırlıkları maddelerine sanırım ülke genelinde en hazır oda biziz" ifadelerini kullandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Tanju Acar yönetiminde Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Acar'ın açılış konuşması ve gündemi meclis üyelerine aktarmasıyla başlayan Meclis Toplantısı'nın ilk gündem maddesi oda faaliyetleri oldu. Ay içindeki faaliyetleri meclis üyeleriyle paylaşan DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, yeni binanın temel atma töreni, DOSKİM Projesinin protokol imza töreni, TOBB Konsey Toplantısı, 5. Sürdürülebilir Turizm Kongresi, gümrük alanı çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Cebeci, TOBB'un yeni uygulamaya aldığı akreditasyon sistemi ve yeni kriterler hakkında meclis üyelerine bilgiler paylaştı.

Yeni nesil hizmetler başlığı altında ilin tanıtım ve turizm çalışmalarına katkı verilmesi, afet bilinci oluşturulması ve afet hazırlıkları maddeleri olduğunu belirten Cebeci, Düzce TSO olarak bu faaliyetlere çok önceden başladıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, "Göreve geldiğimizden bu yana beyanlarımızda sürekli Turizm ve Afet var. Türkiye'de bir ilk olan Turizm Ar-Ge Ofisini hayata geçirdik. Bu ofisi açarken odanın turizmde ne işi var yorumları yapıldı. Açıklanan akreditasyon kriterlerinden de anlaşılacağı üzere hem turizm hem de afet hazırlığı konuları bizim yani odaların ana konularından biri. Mobil mutfak ve ekipman transfer römorkunu odamıza kazandırırken de eleştiriler almıştık. Türkiye'de şu anda sadece bizde ve Gebze TSO'da var. Arkadaşlar hep birlikte yapmış olduğumuz bu hamlelerin ne kadar önemli olduğunu görmek bizi hayli mutlu ediyor. Bu çalışmalara destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Toplantıda ayrıca Genel Sekreter Yardımcısı Engin Çavuş tarafından bu yıl oda ve Düzce Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi ile ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantının son bölümünde Oda Sicil ve Sanayi Müdürü Yasin Göçmen, oda bünyesinde geliştirilen sanayi veri sistemi içerikleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

