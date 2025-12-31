DTO Başkanı Erdoğan; 'Üretimin, istikrarın ve ortak aklın yılı olsun'

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 2026'nın; üretimin, istikrarın ve ortak aklın yılı olmasını temenni etti; halkın yeni yılını kutladı. Başkan Erdoğan, yılbaşı mesajında "Yeni bir yıla daha umutlarımızı, hedeflerimizi ve geleceğe dair inancımızı tazeleyerek giriyoruz. 2026'nın; ülkemiz, şehrimiz ve iş dünyamız için sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yılbaşı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Açıklamasında, geride bırakılan dönemde küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin hafızalarda yer ettiğine değindi ve yeni yılın iş dünyası açısından önemli fırsatlar barındırdığına inandıklarını belirterek Denizli'nin çalışkanlığıyla bundan en büyük payı alacak şehirlerden biri olacağına dikkat çekti. "Üretim gücü, ihracat kapasitesi ve girişimcilik ruhuyla öne çıkan Denizli'miz, her şartta ekonomiye katkı sağlamaya devam etmiştir. 2026 yılında da sanayicilerimiz, tüccarlarımız ve girişimcilerimizle daha güçlü, rekabetçi ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diyen Başkan Erdoğan, Denizli'nin yarınları için birlik ve dayanışmanın sürdürülmesi gerektiği vurgusu da yaparak iş dünyasında başarının ortak akıl, istişare ve dayanışma ile mümkün olduğunun altını çizdi.

Başkan Erdoğan, mesajının sonunda ise şu temennide bulundu; "Denizli Ticaret Odası olarak, yeni yılda da üyelerimizin yanında olmaya, sorunların çözümü için kararlılıkla çalışmaya ve şehrimizin ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, gelecek günlerin tüm üyelerimize, Denizlililere ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor; 2026'nın sağlık, mutluluk, huzur ve başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan, DTO'daki personelin de bizzat yeni yılını kutladı

Bu arada, DTO meclis salonunda odanın personeliyle bir araya gelen ve yeni yılını kutlayan Başkan Erdoğan, "Çalışanlarımızın yeni yılını tebrik ederek 2026'yı ailecek sağlık, huzur, mutluluk ve birlik beraberlik içinde, geride kalan yıldan daha güzel bir şekilde ve gönüllerince geçirmelerini diledik. Personelimizle, 1926 yılında kurulan odamızın 100'üncü yılı olan 2026'da da ilk günkü heyecan ve azimle, Denizli'yi temsil ettiğimizin bilinci ile hizmet edeceğiz; üyelerimize her zamanki gibi en üst seviyede hizmet vermeye hazırız" diye konuştu. - DENİZLİ