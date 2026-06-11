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Yönetim yapısını güçlendiren atama

Yönetim yapısını güçlendiren atama
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Elektrik dağıtım sektöründe malzeme tedarik faaliyetleri yürüten DTM Enerji Yatırımları'nda koordinatörlük görevine, akademik ve sektörel deneyimiyle öne çıkan Murat Caf getirildi.

Elektrik dağıtım sektörüne yönelik malzeme tedarik faaliyetleri yürüten DTM Enerji Yatırımlarında önemli bir görev değişikliği gerçekleştirildi. Şirket Koordinatörlüğü görevine, malzeme alanındaki akademik birikimi ve uzun yıllara dayanan sektör deneyimiyle dikkat çeken Murat Caf atandı.

Son olarak Aras EDAŞ bünyesinde Kurumsal Gelişim ve Operasyonel Mükemmellik Müdürü olarak görev yapan Murat Caf, 15 yılı aşkın meslek hayatı boyunca süreç yönetimi, kurumsal gelişim ve operasyonel verimlilik alanlarında başarılı çalışmalara imza attı. Organizasyonel dönüşüm projeleri ve verimlilik odaklı uygulamalarda aktif rol üstlenen Caf'ın, özellikle malzeme alanındaki akademik birikimi ve teknik uzmanlığıyla yeni görevinde malzeme tedarik süreçlerine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Malzeme alanındaki akademik birikimiyle öne çıkıyor

Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Murat Caf, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede malzeme alanında tamamladı. Malzeme bilimi üzerine akademik çalışmalarını sürdüren Caf'ın uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış çalışmaları bulunuyor. Halen doktora eğitimine devam eden Caf, akademik bilgi birikimini profesyonel deneyimiyle birleştirerek sektöre katkı sunmayı sürdürüyor.

Özellikle malzeme teknolojileri, malzeme performansı ve tedarik süreçleri konularındaki teknik ve akademik birikimiyle dikkat çeken Murat Caf'ın, DTM'de yürüteceği çalışmalarla malzeme yönetimi ve tedarik süreçlerinin daha etkin ve verimli şekilde geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Sektör bünyesinde yetişen ve farklı sorumluluk alanlarında deneyim kazanan yöneticilerin yeni görevlerle desteklenmesi, kurumsal gelişim anlayışının önemli bir parçası olarak görülürken, gerçekleştirilen bu atamanın elektrik dağıtım sektörünün stratejik hedeflerine ve operasyonel başarısına önemli katkılar sunması bekleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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