Down Sendromlu Jimnastikçi Selin Naz Özcan Avrupa Şampiyonluğu İçin Hedef Belirledi

Spora başlayan kardeşinin yanında sosyalleşmesi için jimnastik salonuna gitmeye başlayan ve dünya şampiyonu olan 14 yaşındaki down sendromlu Milli Jimnastikçi Selin Naz Özcan'ın sıradaki hedefi Avrupa Şampiyonluğu.

2018 yılında jimnastiğe başlayan kardeşinin yanında sosyalleşmesi için jimnastik salonuna giderek antrenmanlara başlayan down sendromlu Selin Naz Özcan, yıllar içerisinde pes etmeyerek başarılı bir jimnastikçi oldu. Federasyon ile antrenman ve performans videolarının paylaşılmasının ardından milli takım kampına davet alan Özcan, burada da kendisini göstererek Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na milli sporcu olarak katılmaya hak kazandı.

Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (Trisome Oyunları) Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli jimnastikçiler ritmik ve artistik kategorilerinde madalya mücadelesi veren Özcan, iki ayrı kategoride dünya şampiyonu oldu. Ritmik kategoride çember ve top aletinde sergilediği performans ile 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Özcan, labut ve kurdelede de dünya ikincisi olarak 2 gümüş madalya kazandı. Genel tasnifte ise dünya ikincilik madalyası ve kupasının sahibi olan Özcan şampiyonayı 5 madalya ile tamamladı.

Özcan'ın çalışmalarını başarılı bir biçimde sürdürdüğünü belirten antrenörü Erkan Sert, Özcan'ın sıradaki hedefinin ise Avrupa Şampiyonluğu olduğunu söyledi.

"Sıradaki hedef Avrupa Şampiyonluğu"

Özcan'ın jimnastik ile küçük yaşlarda tanıştığını anlatan Beden Eğitimi Öğretmeni ve Jimnastik Antrenörü Erkan Sert, "Selin Naz ile çok küçük yaşlarda tanıştık. 6-7 yaşlarındaydı. Kardeşi jimnastiğe başladığında kardeşinin yanında sosyalleşsin, özgüveni yükselsin, birlikte hareket etmeyi öğrensin, ifade ve alıcı dili gelişsin diye Selin'i de çalışmalarımıza dahil ettik. Selin çalışmalarda kendini göstererek özgüvenini gösterdi. Bizim hayallerimizin üzerinde bir yere geldi. Milli takım kamplarına çağrıldıktan sonra da Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'na katıldık. 2'si altın madalya olmak üzere 5 madalya ile döndük. Çalışmalarımıza devam ediyoruz, önümüzdeki hedefimiz Avrupa Şampiyonluğu. Milli takım ile Avrupa Şampiyonasına gideceğiz" dedi.

Selin'in jimnastiğe ilk başladığı zamanlarda çekingen olduğuna dikkat çeken Sert, "Özgüveni çok düşüktü, kendini diğer çocuklardan dışlayabiliyordu. Artık kendine güveni daha fazla, özellikle de daha girişken oldu. Akranları ve arkadaşları arasında kendini gösterebiliyor ve verilen bütün sorumlulukları üstleniyor. Biz eğlensin, sosyalleşsin, iletişim kursun diye başladık ama burada hem Selin'in hem de ailesinin de özverisi var. Antrenmanları hiç bırakmadılar" şeklinde konuştu.

"Önce gözlemliyor, ardından aynısını yapıyor"

Selin Naz ile gurur duyduğunu belirten anne Dilek Özcan, "Küçük kızımı jimnastiğe getirerek jimnastiğe başladık. Selin Naz da kardeşini görerek jimnastiğe başladı. Selin'i direkt olarak jimnastiğe getirmemiştik. Erkan hoca Selin'in yaptığı hareketleri ve gelişimini görünce devam ettirdi. Selin Naz'da çok farklı bir yetenek var. Önden gözlemliyor sonra da aynısını yapıyordu. Çok mücadele ettik. İlk başlarda ' sadece neden oturuyor' dediğimde Erkan hocamız 'otursun, gözlemleyelim' dedi. Sonrasında ise kalktığında aynı hareketleri yapıyor. Selin'in böyle bir özelliği var. Görerek yapmayı daha çok seviyor. Bunda da en büyük etken kız kardeşi" ifadelerini kullandı.

Down sendromlu çocuk annelerine de mesaj vermeyi ihmal etmeyen Özcan, "Çocuklarının sevdiği sporu pes etmeden, mücadele ederek, götürerek, mutlaka spora kazandırmalarını istiyorum" dedi. - ADANA