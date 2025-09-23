Down Sendromlu Genç Eren Vural, Spor Bilimleri Fakültesi'ni Kazandı

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sınavlara hazırlanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'nü kazanan down sendromlu genç, hem ailesine hem de eğitim gördüğü kurumuna büyük gurur yaşattı. Engelleri bir bir aşarak hedefine ulaşan genç için kutlama töreni düzenlendi.

Manisa'da 2005 yılında down sendromlu olarak dünyaya gelen Eren Vural, adeta engel tanımıyor. 10 yıldır jimnastik sporu yapan ve çeşitli dereceler elde eden Eren Vural, spor yaşamını geliştirmek amacıyla akademik kariyer hedefledi. Vural, 4 yıldır eğitim gördüğü Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 4 aydır Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü'nü sınavlarına hazırlanmak için büyük bir çaba harcayarak hedefine ulaştı.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Şeyma Coşkun koordinasyonunda kurum eğitmenleri Yasemin Sencir ve Fehmi Kaya ile beraber büyük bir özveriyle sınavlara hazırlanan Vural, yüksek bir puan alarak eğitim almaya hak kazandı.

Annesi Şükriye ile babası Oğuz Vural'a hem de eğitim gördüğü kurumuna büyük bir gurur yaşatan Vural için kutlama programı düzenlendi.

Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, birlikte kutlama pastasını kestiği Eren'e çok sevdiği Beşiktaş'ın resmi tişörtünü hediye etti.

Eren'in bugünlere gelebilmesinde büyük mücadele harcadıklarını belirten baba Oğuz Vural, "Kazanana kadar çok şey kaybettik. Çok zaman kaybettik ama kaybettiğimiz zamanın içerisinde Eren'i kazandık. Manisa'da bir ilke imza attık. Çok engelleri aşarak bugüne geldik" dedi.

Baba Oğuz Vural'ın oldukça duygulandığı ve gözlerinin dolması ise dikkat çekti.

Eren'in kendilerine büyük bir gurur yaşattığını söyleyen Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, hem ailesini hem de kurum eğitmenlerini tebrik ederek "Eren'i mezun olduktan sonra da eğitmen olarak aramızda görmek isteriz" diye konuştu. - MANİSA