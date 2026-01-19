Haberler

Bayburtlu besici zorlu kış şartlarına rağmen 140 hayvanını sevgiyle büyütüyor

Bayburtlu besici zorlu kış şartlarına rağmen 140 hayvanını sevgiyle büyütüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Başçımağıl köyünde yaşayan Fikri Telli, eksi 25 dereceye varan soğuk hava koşullarına rağmen 140 küçükbaş hayvanına titizlikle bakıyor. Emekli olduktan sonra hayvancılığa hobi olarak başlayan Telli, zorlu koşullara rağmen işini severek yapıyor.

Bayburt merkeze 42 kilometre uzaklıktaki Başçımağıl köyünde yaşayan Fikri Telli, eksi 25 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen 140 küçükbaş hayvanına gözü gibi bakıyor.

Bayburt'ta dondurucu soğuklara rağmen hayvancılıktan vazgeçmeyen besici, işini severek yapmasıyla örnek oluyor. Emekli olduktan sonra hobi amaçlı Başçımağıl köyünde hayvancılığa başlayan hem köyde hem de merkezde evi bulunan Fikri Telli, merkeze gittiği günlerde bile karlı yolları ve zorlu tepeleri aşarak hayvanlarını yemlemek için kilometrelerce yol kat ediyor. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu köyde sürüsünü ahırdan çıkaran Telli, sırtına yüklediği çuvallarla yemlikleri dolduruyor. Veteriner hekimlerden özel olarak temin ettiği vitaminlerle hayvanlarının bakımını titizlikle yapan Telli, hayvancılığı severek yaptığını ve zorlanmadığını ifade ediyor.

Hayvanların bakımını tamamladıktan sonra soba üzerinde çay demleyip yemek yapacağını anlatan Telli, günlük rutinini şu sözlerle dile getirdi:

"Hayvanların yemini, suyunu verdik, içeri aldık. Biraz hava aldılar, ben de işlerimi hallettim. Yukarıdaki hayvanlara da bakacağım. Sonra sobamızı yakacağız, çayımızı demleyeceğiz. Sabah yine aynı tempoyla devam edeceğiz. Yorulma yok, dinlenme yok; kafa rahat olduktan sonra sıkıntı yok."

İşini gönülden yaptığını vurgulayan Telli, hayvancılığın her mevsiminin ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, "Kimseden bir şey beklemiyorum, kendi işimi kendim yapıyorum. Ahırı biraz daha genişleteceğiz. Yazın hayvanları dağa salacağız. Kışın ayrı, yazın ayrı bir güzelliği var" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü

Komşuda tarihi an! Bir devir bu mermiyle resmen kapandı
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor

Tarihi gelişme sonrası herkes 2015'teki mesajını paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defalarca yaptı! Dev finale damga vuran kare

Dev finale damga vuran kare
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz

Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa şampiyon olamaz
Defalarca yaptı! Dev finale damga vuran kare

Dev finale damga vuran kare
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum