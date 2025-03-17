Doğa Tutkunları Kadırga Yaylası'nda Kar Motorlarıyla Turladı

Trabzonlu bir grup doğa ve macera tutkunu son bir haftadır bölgede etkili olan sıcak havaları fırsat bilerek kar motorları ile Trabzon ve Gümüşhane illerinin kesişme noktasında bulunan 2 bin 300 rakımlı Kadırga Yaylası ve çevre obaları gezdiler.

Trabzon Düzköy ilçesi sakinlerinden Kemal Bekar, Ali Akyüz ve Ali Akdeniz beraberlerinde bir grup kar motoru tutkunu ile bölgede son yılların en çok kar yağışının ardından yaklaşık 10 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkları fırsat bilerek Kadırga Yaylası'nın yolunu tuttular. Kadırga Yaylası ve çevre obaları kar motorları ile turlayan macera tutkunları o anları cep telefonu ile kayda aldılar. - TRABZON