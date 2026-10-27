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Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatında 75 işçi alacakları ödenmeyince eyleme başladı

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Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatında 75 işçi alacakları ödenmeyince eyleme başladı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatında 75 işçi alacakları ödenmeyince eyleme başladı
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Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde 75 işçi, arabulucu anlaşmasına rağmen alacaklarının ödenmemesi üzerine yeniden eylem başlattı. Bazı işçiler inşaatın çatısına çıkınca şantiye alanına ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatında çalışan 75 işçi, arabulucu huzurunda varılan anlaşmaya rağmen alacaklarının ödenmediğini belirterek yeniden eyleme başladı. İşçilerden bir kısmı inşaatın çatısına çıkarken, bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maaş ve diğer alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle daha önce 17 gün eylem yapan işçiler ile Gürbağ Group arasında geçen hafta arabulucu heyeti eşliğinde anlaşmaya varılmıştı. İşçilere yapılacak ödemelerin 26 Ekim'de yapılmasının kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Ancak işçi temsilcilerinin aktardığına göre şirket, belirlenen tarihte ödemeleri yapmadı. Yapılan görüşmelerde ödeme için süre istendiği ancak herhangi bir tarih verilmediği ifade edildi.

Bunun üzerine sabah saatlerinde Diyarbakır Şehir Hastanesi şantiyesinde yeniden bir araya gelen işçiler eyleme başladı. İşçilerden bazıları inşaatın çatısına çıkarken, bazı işçiler de taşeron firmanın şantiye alanındaki ofisine girmeye çalıştı.

Eylemin sürmesi üzerine şantiye alanına ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: ANKA
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