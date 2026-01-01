Haberler

Diyarbakır'ın en ünlü tatlıcısı, bir yıl da 40 tona yakın tatlı sattı

Güncelleme:
1968 yılında kurulan Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, 2025 yılında 40 ton tatlı satışı gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. İşletmeci Samet Altunbay, hedeflerin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ve 2026 yılı için daha fazla büyüme hedeflediklerini açıkladı.

Diyarbakır'ın en köklü tatlıcısı olan ve 1968 yılında kurulan Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta, 2025 yılında 40 ton tatlı satışı yaparak rekor kırdı.

Meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta işletmecilerinden Samet Altunbay, 1968 yılından bu yana faaliyette olduklarını, kendisinin de üçüncü kuşak olarak aile mesleğini sürdürmeye devam ettiğini söyledi. Altunbay, "2025 yılı, hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz başarılı bir yıl oldu. Yaklaşık yüzde 10'luk bir büyüme hedefimiz vardı ve bu hedefi yakaladık. Yıl boyunca yaklaşık 40 ton tatlı satışı gerçekleştirdik. Bu açıdan bakıldığında 2025 yılı bizim için oldukça verimli geçti. Şimdi hedefimiz 2026 yılı. Yeni yılda da yine yüzde 10 büyüme hedefimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra farklı alanlarda şube açma hedeflerimiz var" dedi.

2025 yılında en çok tercih edilen ürünün fıstıklı kadayıf olduğunu belirten Altunbay, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun ardından cevizli kadayıf ve baklava çeşitlerimiz yoğun ilgi gördü. Kadayıfın ana ürünü olarak ise cevizli kadayıfı söyleyebiliriz. İlk üretimini yaptığımız ürün cevizli kadayıftı. Daha sonra fıstıklı kadayıf, fıstıklı kaymaklı, cevizli kaymaklı, düz kadayıf ve kaymaklı fıstıklı kadayıf gibi çeşitler üretildi. Şu anda yaklaşık 20 çeşit ürünümüz bulunuyor ve önümüzdeki süreçte ürün yelpazemizi daha da genişletmeyi hedefliyoruz." - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
