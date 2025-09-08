Diyarbakır'da Tuning Fest Coşkusu

Diyarbakır'da ilki düzenlenen Tuning Fest Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali ilginç görüntülere sahne oldu. Ses sistemi ve egzoz sesleri ile kendilerinden geçen katılımcılar, unutulmaz anlar yaşadı.

Diyarbakır Nevruz Parkta Tuning Fest Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivali düzenlendi. Başta Diyarbakır olmak üzere İstanbul, Siirt, Bingöl, Elazığ gibi illerden modifiyeli araç tutkunları festivalde bir araya geldi. Kimi 300 bin liralık aracına 200 bin liralık ses sistemi yerleştirirken kimi de motoruna 500 bin lira harcadı. 30 binden fazla kişi, festivalde lastik dumanlarının altında güzel bir gün geçirdi.

140 araba, 10 motosiklet görücüye çıktı

Tuning Fest Modifiyeli Araç ve Motosiklet Festivalini organize eden Mehmet Beşir Yalçın, Diyarbakır'da etkinliğin ilk defa düzenlendiğine dikkat çekti. Yalçın, "Bundan sonra geleneksel hale getireceğiz. 5-10 bin arası bir insan bekliyorduk, bu dördüncü sirkülasyon oldu. 25-30 bin insan geldi buraya. Kendi aracımı da hatıra aracı yaptım, katılımcılar gelip üzerine imza attı. Coşkuyu da görüyorsunuz zaten, insanlar halay çekerek eğleniyor. 140 arabamız ve 10 tane de motosikletimiz görücüye çıktı. 17 vilayetten insanlar geldi. İstanbul, Siirt, Bingöl, Elazığ. Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden araçlar vardı ama İstanbul'dan da arabamız geldi" dedi.

Trafiğe çıkaramadığı aracına her masrafı yapıyor

300 bin liralık arabasına 200 bin liralık ses sitemi yerleştiren Agit Dağgül ise Batı illerinde bu tür etkinliklerin her zaman olduğunu ve hep merak ettiklerini söyledi. Dağgül, "Bizim bölgemizde yoktu. Arkadaşlarla istişarede bulunduk, Diyarbakır'da yapmaya karar verdik. Çevre illerden de geldiler. Güzel araçlara plaket verildi. 1999 model aracımız var. Ses sistemi abartı egzoz, 4'lü manifolt, motoru da yapılı. Diyarbakır'da şu an bu aracın üzerine yoktur. Aracımın orijinal hali 300-350 bin arasında değişiyor. Buna müzik seti bindirdik. Müzik setimizin fiyatı da yaklaşık 200 bin lira. Trafiğe çıkarmıyoruz, özel günlerde sergiliyoruz" diye konuştu.

Eski model aracına 500 bin lira harcadı, satmaya kıyamıyor

Aracı iki sene önce aldığını ve 500 bin lira masraf ettiğini belirten Mehmet İncel de "Benim için fiyat biçilmez bu araca. Satılığa çıkarmıyorum, hep bende kalacak. Aracın değerinden ayrı olarak 500 bin liralık bir masrafımız oldu. Ne kadar masraf yaparsam yapayım hiç gözüme gelmedi. Diyarbakır'da ilk olduğu için çok heyecanlıyız, mutluyuz, güzel bir etkinlik oldu" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR