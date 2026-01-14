Haberler

Diyarbakır'daki soğuk hava alışverişin dengesini bozdu


Diyarbakır'da bu yıl yaşanan en soğuk kış mevsimi, vatandaşların giyim tercihlerini etkiledi. Kalın kaban ve kazakların talebi artarken, esnaflar da sıcak tutan ürünleri mağazalarına getirdi.

Son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığı Diyarbakır'da vatandaşların alışveriş dengeleri de bozuldu. Kışın sert geçtiğini gören vatandaşlar, ince üstlükler yerine kalın kaban ve kazakları tercih etmeye başladı.

Diyarbakır'da etkili olan kar ve soğuk havalar alışverişin de dengesini bozdu. Önceki yıllarda yağmurluk tarzı daha ince mont, kaban ve kazakların yerini kalın ve sıcak tutan ürünler aldı. Kent esnafı, bu yıl normalden fazla soğuk olması nedeniyle daha çok sıcak tutan ürünleri mağazalarına getirdiklerini söyledi. Vatandaşlar ise geçen yıllara nazaran kalın mont ve üstleri tercih ettiklerini kaydetti.

Esnaf Veysel Baykal, geçen yılın bu yıl kadar soğuk olmadığını ve bu nedenle kalın ürünler getirmediklerini kaydetti. Baykal, "Geçen yıl kış aylarında daha ince ürünler getirmiştik. Bu yıl kış çok soğuk geçtiği için daha sıcak tutun kalın ürünler getirdik ve vatandaşlar da yoğun talepte bulundu" dedi.

Bir diğer esnaf Şefik Keskin ise, bu kış vatandaşların sıcak tutan giysileri tercih ettiklerini söyledi.

Vatandaşlardan Ramazan Gülçer de birkaç yıl önce kış aylarında sadece ceket ile gezdiklerini fakat bu yıl havanın çok soğuk olmasından dolayı kaban ve mont tercih ettiklerini söyledi. Gülçer, "Üstümde mont var, kafamda bere var ama yine de ısınamıyoruz. Bu yıl kalın ürünler tercih ettim çünkü çok soğuk" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
