Diyarbakır'da Kurban Pazarı Yoğunluğu

Diyarbakır'da Kurban Pazarı Yoğunluğu
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki kurban pazarında, Kurban Bayramı'nın son gününde alım satım yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, son günün sabah saatlerinden itibaren pazara akın ederek kurbanlık hayvanlarını temin etti.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kurulan kurban pazarında, Kurban Bayramı'nın son gününde yoğunluk yaşandı.

Bayram boyunca kurbanlık alımını erteleyen vatandaşlar, son günün sabah saatlerinden itibaren pazara akın etti.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların satışa sunulduğu pazarda hem alıcılar hem de satıcılar hareketli anlar yaşadı. Ayrıca pazarda renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimi kurbanlığını el arabasına koydu, kimi sırtında taşıdı, kimi ise ön iki ayağından tutarak kesimhaneye götürdü.

Satıcılardan Latif Çetinkaya, geçen yıl ile bu yıl arasında hiçbir farkın olmadığını söyledi. Çetinkaya, "Bu yıl kurbanlıklarımızı çok güzel sattık. İyi hayvanlarımız da şu an mevcut. Yoğunluk var özellikle bugün son gün olduğu için yoğunluk çok var. Son güne bırakıyor bazı vatandaşlarımız daha ucuz olur diye ama son güne kalınca da hasta, zayıf hayvan kalıyor. Pazardaki domates gibi hayvan seçiyorlar son günlere de kötü hayvan kalıyor ister istemez. İlk iki gün gelinmesi daha iyidir" dedi.

Kesimhanede kasaplık yapan Şükrü Bircan, 4 gün içinde 200'den fazla hayvan kestiğini söyledi. Bircan, "Kesim ücreti değişiyor 400 TL veren var, 500 TL veren var, 600 TL veren var artık kimin gücü ne kadar yetiyorsa" ifadelerini kullandı.

İşlerinin yoğunluğundan kurbanını son güne bırakan Esat Gürbüz ise, "Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlar, herkese sağlık huzur getirmesini dilerim. Kurbanımızı kestik şimdi hayırlısıyla dağıtımını yapacağız" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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