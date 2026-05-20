Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminalinde bayram öncesi fiyat denetimi

Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü, Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki işletmeleri Kurban Bayramı öncesinde denetledi.

Tüketici haklarının korunması amacıyla Diyarbakır'da denetimler sıklaştırıldı. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların en yoğun olduğu yerlerde faaliyet gösteren işletmelere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Ticaret İl Müdürü Zafer Atik'in eşlik ettiği denetimlerde ekipler, özellikle fiyat etiketlerinin düzensiz olduğu Şehirler Arası Otobüs Terminalindeki işletmelerde incelemelerde bulundu. Terminalde bilet satışı yapan firmaları tek tek uyaran ekipler daha sonra yolculara haklarını anlattı.

Denetimlerin ardından İl Müdürü Atik, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atik, "Kurban Bayramı öncesinde Bakanımızın talimatları doğrultusunda otobüs terminalindeki denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Geçen haftadan bu yana gerçekleştirdiğimiz yoğun denetimlerle, fiyat tarifelerinin usulüne uygun olarak sergilenmesini sağladık, böylece vatandaşlarımızın fiyatları net bir şekilde görerek ve karşılaştırma yaparak bilet almalarına imkan tanıdık. Bununla birlikte, fahiş fiyat uygulamalarına karşı da hassasiyetle hareket ediyor ve tespit ettiğimiz usulsüzlüklerle ilgili tutanaklarımızı titizlikle düzenliyoruz. Hazırladığımız bu tutanakları, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna iletilmek üzere İç Ticaret Genel Müdürlüğümüze ivedilikle gönderiyoruz" dedi.

Nisan ayı verilerinde paylaşan Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında bin 121 firmaya denetim amaçlı ziyaret gerçekleştirdik. Toplam 22 bin 216 ürün incelendi, 314 aykırılık tespit edildi. 314 aykırı firmada toplam 474 aykırılık belirlenirken, yaklaşık 1 milyon 883 bin 202 lira idari yaptırım kararı uygulandı. 13 Mayıs ile 18 Mayıs tarihleri arasındaki otogar denetim verilerimizde ise 63 firmada 759 ürün denetlendi. 10 aykırı firmada 33 aykırı ürün tespit edilirken, toplam 131 bin lira idari yaptırım kararı uygulandı. Bayram öncesi denetimlerimiz bayrama kadar devam edecek. Sonrasında da haksız fiyat değerlendirme kuruluna göndereceğimiz tutanaklarla birlikte, bayram sonunda otobüs firmalarının fiyatlarını yeniden inceleyip aynı şekilde kurula ileteceğiz."

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı