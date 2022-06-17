Diyarbakır'da karne alan çocuklar soluğu süs havuzunda aldı - Haberler

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Diyarbakır'da karne alan çocuklar soluğu süs havuzunda aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyarbakır'da karne alan çocuklar soluğu süs havuzunda aldı

Diyarbakır'da karne heyecanı yaşayan çocuklar, sıcak havayla birlikte soluğu Anzele Parkı'ndaki havuzda aldı.

Diyarbakır'da karne heyecanı yaşayan çocuklar, sıcak havayla birlikte soluğu Anzele Parkı'ndaki havuzda aldı.

Sıcaklığın 40 dereceye yaklaştığı kentte, Sur ilçesinde sıcak havayı fırsat bilen çocuklar, karne heyecanından sonra soruluğu hem serinlemek hem de eğlenceli zaman geçirmek için Anzele Parkı'ndaki havuzda aldı. Bazı çocukların tehlikeli olmasına rağmen suya atladığı görülürken, havuzdan çıkan çocuklar beton zemine uzanıp, güneşlendi.

Çocuklardan Beytullah Şahinoğlu, sabah karnesini almak için okula gittiğini, karnesini eve bıraktıktan sonra serinlemek için havuza girmek için geldiğini söyledi. Muhammed Şenyiğit ise, o da sabah önce karnesini almaya gittiğini daha sonra sıcak havadan dolayı serinlemek için havuza girdiğini dile getirdi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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