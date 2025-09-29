Diyarbakır'da İşitme Engelliler Haftası Etkinliklerle Kutlandı

"Uluslararası işitme engelliler haftası" Diyarbakır'da etkinliklerle kutlandı.

İşitme yetersizliği olan bireylerin karşılaştıkları güçlüklere dikkat çekmek, işitme yetersizliği olan bireylerin haklarına ve ihtiyaçlarına yönelik bilinci yaygınlaştırmak, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "Uluslararası işitme engelliler haftası" Diyarbakır'da etkinliklerle kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu bahçesinde işitme engelli bireylere yönelik "Modern Pentatlon (Lazer Run)" etkinliği yapıldı. Etkinlikte işitme engelli çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinliğin ardından çocuklara tek tek madalya taktim edildi. Ayrıca 'Yeşil Vatan Okulum Geleceğe Çare' Projesi kapsamında öğrencilere çevre bilincini geliştirmek, tohum ve toprağın önemini vurgulamak amacıyla yarışmaya katılan öğrencilere biberiye fideleri hediye edildi.

İl Müdür Yardımcısı ve Hasan Berhuni, hareketli yaşam fiziksel aktivite birimiyle birlikte İşitme Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engelli çocuklarla etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi. Berhuni, "Onların da önde hiçbir engel olmadığını, engelsiz bir yaşamları olduğunu birlikte görmeye çalıştık. Çok güzel bir yetkinlik oldu, emeği geçen bu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Turgay Sayın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları ortak bir etkinlik doğrultusunda programa katıldığını ifade etti. Sayın, "İşitme Engelliler Haftasına yönelik yapılan bir çalışmada güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşları, çalışanları, katılan öğrencileri tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yenişehir Surkent İşitme Engelliler Ortaokulu Müdürü Bülent Öztürk ise Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iş birliğiyle işitme engelli öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen 'Zorunlu Modern Pentatlon Farkındalık Etkinliği' için bir arada olduklarını söyledi. Öztürk, "Amacımız spor bilincini artırmak, modern pentatlonu tanıtmak ve engelli bireylerin spora katkısını teşvik ederek toplumsal uyuma katkı sağlamaktır. Bu bağlamda çok güzel bir etkinlik gerçekleştirilmiş oldu. Bakanlığımıza, İl Müdürlüğümüze ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Ayrıca, bakanlığımızın son zamanlarda başlatmış olduğu 'Yeşil Vatan' teması kapsamında dereceye giren öğrencilerimize İl Müdürlüğümüz tarafından birer fidan hediye edilerek okulumuzun bahçesine dikildi" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR