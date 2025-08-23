Diyarbakır'da Damla Kehribar Taşlarına Yoğun İlgi

Diyarbakır'da Damla Kehribar Taşlarına Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Damla kehribar taşlarının stres azaltma, sarılık hastalığına iyi gelme ve negatif enerjiyi dağıtma gibi faydaları nedeniyle Diyarbakır'da vatandaşlar bu taşlara ilgi gösteriyor. Dört Ayaklı Minare civarında taş işçiliği yapan Barış Tunç, kehribarın çocuklarda diş çıkarma, astım ve bronşit gibi hastalıklara olumlu etkiler sağladığını açıkladı.

Stresi azaltması, sarılık hastalığına iyi gelmesi, negatif enerjiyi dağıtması gibi birçok hastalık ve duruma iyi geldiği bilinen damla kehribar taşlarına Diyarbakır'da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin de bulunduğu Yenikapı Sokak'ta taş işçiliği yapan Barış Tunç, damla kehribarın bilinmeyen yönlerini açıkladı. Damla kehribar taşlarından bileklik, kolye, tespih gibi ürünler yaptıklarını aktaran Tunç, "Mesela bileklik olarak kullandığımız zaman, bilekliğin vücuttaki faydası sinire, strese, vücuttaki negatif enerjiye ve nazara karşı etkilidir. Kolye olarak kullanılırsa da özellikle çocuklarda diş çıkarma ve salyaya çok etkilidir. Tabii çocukta astım, bronşit de varsa bu hastalıklara da çok iyi geliyor. Aynı zamanda yetişkinlerde ise saydığımız etkilerin yanı sıra astıma, bronşite, guatra, tiroid hastalıklarına, boyun fıtığına etkisi olduğu belirtiliyor. Zaten müşterilerimiz genelde alternatif tıpta etkili olması nedeni ile tercih ediyor. Bunları kullanınca da ayda bir 24 saat toprağa bırakmak gerekiyor. Bunu muhakkak herkesin yapması lazım. 24 saat toprağın üstünde beklettikten sonra tekrar kullanmaya başlıyoruz. Bunun sebebi, nötrleme yapmak lazım. Çünkü vücuttan aldığı negatif enerjiyi toprağa atması lazım" dedi.

Orijinalliğini anlamak için su ve tuz formülü

Damla kehribar taşlarının orijinalliğini anlamak için uygulanması gereken yönetimi de açıklayan Tunç, "Tüketiciler bunun orijinalini bilemezler. Orijinal damla kehribar taşları, içinde belirli bir miktar tuz bulunan suyun üzerine çıkar. Orijinali üstte durur, alta inen damla kehribar sahtedir. Tabii o tuz dengesini, oranını da iyi yakalamak lazım. İşçilikli ürünlerimiz de var, standart ürünlerimiz de var. İşçilikli ürünlerimiz biraz daha maliyetli olduğu için fiyatlar biraz daha yüksek ama ortalama kolyelerimiz 700 liradan başlıyor. Bileklikler ortalama 200-250 liradan başlıyor. Tabii bu fiyatlar 3 bin liraya kadar çıkabiliyor, o da işçilikten kaynaklanıyor. Tespihlerimiz 350 liradan başlıyor, 40-50 bin liraya kadar da yükseliyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da 'diplomatik deprem' yarattı

Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da deprem etkisi yarattı
Ahırda çocuklar çekmiş! İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video

İşte Nevzat Bahtiyar'ın telefonundan çıkan gizemli video
Pastanede dehşet: Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti

Oda başkanı 2 kişiyi öldürüp intihar etti
Bakan Tekin'den okullarda kıyafet değişikliği için net sözler: Sorun yaşayan bize gelsin

Bakan Tekin, tüm velileri ilgilendiren tartışmaya noktayı koydu
Bulun bu şehir eşkıyasını: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı

Bulun bu eşkıyayı: Önünü kestiği kadın sürücüye dehşeti yaşattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Orman yangını kabusu! Dört kentten alevler yükseldi

Alevler hızla büyüdü! Tam dört kentte orman yangını çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.