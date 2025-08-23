Diyarbakır'da Damla Kehribar Taşlarına Yoğun İlgi

Stresi azaltması, sarılık hastalığına iyi gelmesi, negatif enerjiyi dağıtması gibi birçok hastalık ve duruma iyi geldiği bilinen damla kehribar taşlarına Diyarbakır'da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin de bulunduğu Yenikapı Sokak'ta taş işçiliği yapan Barış Tunç, damla kehribarın bilinmeyen yönlerini açıkladı. Damla kehribar taşlarından bileklik, kolye, tespih gibi ürünler yaptıklarını aktaran Tunç, "Mesela bileklik olarak kullandığımız zaman, bilekliğin vücuttaki faydası sinire, strese, vücuttaki negatif enerjiye ve nazara karşı etkilidir. Kolye olarak kullanılırsa da özellikle çocuklarda diş çıkarma ve salyaya çok etkilidir. Tabii çocukta astım, bronşit de varsa bu hastalıklara da çok iyi geliyor. Aynı zamanda yetişkinlerde ise saydığımız etkilerin yanı sıra astıma, bronşite, guatra, tiroid hastalıklarına, boyun fıtığına etkisi olduğu belirtiliyor. Zaten müşterilerimiz genelde alternatif tıpta etkili olması nedeni ile tercih ediyor. Bunları kullanınca da ayda bir 24 saat toprağa bırakmak gerekiyor. Bunu muhakkak herkesin yapması lazım. 24 saat toprağın üstünde beklettikten sonra tekrar kullanmaya başlıyoruz. Bunun sebebi, nötrleme yapmak lazım. Çünkü vücuttan aldığı negatif enerjiyi toprağa atması lazım" dedi.

Orijinalliğini anlamak için su ve tuz formülü

Damla kehribar taşlarının orijinalliğini anlamak için uygulanması gereken yönetimi de açıklayan Tunç, "Tüketiciler bunun orijinalini bilemezler. Orijinal damla kehribar taşları, içinde belirli bir miktar tuz bulunan suyun üzerine çıkar. Orijinali üstte durur, alta inen damla kehribar sahtedir. Tabii o tuz dengesini, oranını da iyi yakalamak lazım. İşçilikli ürünlerimiz de var, standart ürünlerimiz de var. İşçilikli ürünlerimiz biraz daha maliyetli olduğu için fiyatlar biraz daha yüksek ama ortalama kolyelerimiz 700 liradan başlıyor. Bileklikler ortalama 200-250 liradan başlıyor. Tabii bu fiyatlar 3 bin liraya kadar çıkabiliyor, o da işçilikten kaynaklanıyor. Tespihlerimiz 350 liradan başlıyor, 40-50 bin liraya kadar da yükseliyor" diye konuştu. - DİYARBAKIR