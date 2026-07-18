Diyarbakır'da yüksek sıcaklıkta hasat

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çiftçi, hissedilen yüksek sıcaklığa rağmen hasat yapıyor.

Kentte, termometre 40 derece üzerinde seyrediyor. Sıcaklık, her geçen gün etkisini artırırken çiftçilerde hasat süreci devam ediyor. Sabah 03.00'te çalışmaya başlayan çiftçiler, hissettikleri yüksek sıcaklığa rağmen akşam 21.00'e kadar çalışmalarını sürdürüyor.

Çiftçi Bedri Akgözlü, mercimek patozu yaptıkların söyleyerek, "Yeni başladık, verim iyi bekliyoruz. Köylünün mesaisi 03.00'te başlıyor akşam 21.00'e kadar. Sıcaklık 40 dereceye çıkıyor, bizi engellemiyor. Belki 50 dereceye de çıkıyor. İnsan çalıştığı zaman terliyor, belki 50 dereceye kadar da çıkıyor. Şuanda Diyarbakır'da nereye gidilirse ya hasat biçiliyor, ya da patoz yapılıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı