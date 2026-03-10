Haberler

Diyarbakır'da 'APP plaka' kuyruğu

Diyarbakır'da APP plaka kullanan araç sahipleri, ceza almamak için plaka değiştirmek amacıyla Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, işlemlerini yaptırmak için saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Diyarbakır Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde yüzlerce vatandaş sabah saatlerinden itibaren APP plaka değişimi için sıraya girdi.

Diyarbakır'da APP plaka kullanan araç sahipleri, plakalarını değiştirmek için Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde odaya gelen vatandaşlar sıra alarak işlemlerini yaptırmak için bekledi. APP plaka kullanımına yönelik 140 bin lira ceza almamak için plakalarını standart plaka ile değiştirmek isteyen vatandaşların yoğunluk nedeniyle uzun süre sıra beklediği görüldü.

Sabah 08.30'dan beri sıra beklediğini anlatan Metin Çelik, "Bu konuda mağduruz. Vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi için hizmet veren arkadaşların çoğaltılması gerekiyor. Yoksa bu rezalet daha da büyüyecek. Ramazan ayında her günümüz değerli. Ben esnafım, bir günlük zamanım gitti. Bir gün boyunca bu plakayla uğraşacağım. Arabamı yeni aldım. Aldığımda bu plaka vardı üzerinde. Ben de bunun APP olduğunu bilmiyordum. Gelip burada sordum, bandrollü, hologramlı, kare kodlu ama APP plakaymış. Mecburen değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Hanifi Umay da aracını aldığı zaman plakanın bu şekilde olduğunu söyleyerek, "Araç satışı aldığımızda keşke deseydiler olmuyor diye. Alırken onlardan aldık, satarken yine onların denetiminden geçiyor. Plakam APP'dır. Noter işlemlerini yaptım, plakamı söktüm şimdi buraya geldim sabah 08.00'dan beri sıradayım. İnşallah öğle saatlerine kadar biter" dedi. - DİYARBAKIR

