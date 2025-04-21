Diyarbakır'da 3. Satranç Turnuvası Heyecanı

- Diyarbakır'da satranç turnuvasına 17 ilden 150 sporcu katıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Doğu Pediatri Derneği tarafından düzenlenen "3. Satranç Turnuvası"na 17 ilden 150 sporcu katıldı.

Diyarbakır Stadı'nda Doğu Pediatri Derneği ve Berko ilaç firması işbirliğiyle gerçekleştirilen turnuvada 10, 16 yaş altı ve açık kategorilerinde dereceye giren ilk 4 sporcuya para ödülü verildi. Aynı kategorilerde dereceye giren en iyi kız sporcular ayrıca ödüllendirildi.

Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Asena, turnuvayı geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

Çocukların biyopsikososyal tam bir iyilik halinde olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Asena, satrancın çocukların her iki beyin küresini kullanmaları adına, yine okuma becerilerini geliştirmesi adına, hafızayı derinleştirmesi adına, yine IQ seviyelerini geliştirmesi adına önem verdikleri bir spor dalı olduğunu kaydetti.

Asena, "Biz de satranç sporuna verdiğimiz önemden dolayı bu sporumuzu geleneksel hale getirdik ve her yıl düzenli bir şekilde Diyarbakır'da satranç turnuvasını düzenliyor olacağız. Bugün Diyarbakır'da heyecan dolu bir gündü. Öğrencilerimiz ter döktü. İnşallah bu etkinliklerimizin devamı geliyor olacak" dedi.

Turnuvanın başhakemi Mehmet Ali Ekinci de turnuvaya katılan sporcuların birbirleriyle yarıştıklarını söyleyerek, hem birbirlerini tanıdıklarını hem de kentte güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.