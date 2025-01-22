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Diyadin Müftüsü Esnafları Ziyaret Etti

Diyadin Müftüsü Esnafları Ziyaret Etti
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Ağrı Diyadin İlçe Müftüsü Fatih Sarı, esnaflara helal kazancın önemini vurguladığı ziyarette, esnafın ekonomik ve sosyal kalkınmadaki rolünü aktardı. Müftü Sarı, ziyaretlerin düzenli olarak yapılacağını ifade etti.

Ağrı Diyadin İlçe Müftüsü Fatih Sarı, ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti

Ziyarette esnaflara helal kazancın ve manevi değerlerin önemini vurgulayan Müftü Sarı, "Esnaflarımız toplumun temel dinamiklerinden biri olup hem ekonomik kalkınmanın hemde sosyal dayanışmanın sağlanmasında kiritik bir rol oynamaktadır bu nedenle ilçe müftülüğü olarak esnaf ziyaretlerimizi düzenli bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz ziyaretimiz sayesinde esnaflarımızın iş yaşamındaki zorlukları daha iyi anlayabilmekte ve onlara yönelik çözümler üretmeye gayret göstermekteyiz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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