Diyadin'de askıda ekmek dayanışması
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bir fırın, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtarak sosyal dayanışma kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyor. Uygulama ile şu ana kadar 277 ekmek dağıtıldı.
Fırın işletmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtarak dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Fırının girişine asılan "Askıda ekmek bulunur" yazılı pano ile uygulama duyurulurken, ekmeklerin doğrudan fırın sahipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine verildiği belirtildi. Panoda yer alan bilgilere göre şu ana kadar 277 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Fırın işletmecisi Adem Yıldız, dayanışma ve yardımlaşma geleneğini yaşatmak istediklerini ifade ederek, "Amacımız kimsenin ekmeksiz kalmaması" dedi.
Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, bu tür örnek davranışların artmasını temenni ettiklerini belirtti. - AĞRI