Diyadin'de askıda ekmek dayanışması

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde faaliyet gösteren bir fırın, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı

Fırın işletmesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtarak dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Fırının girişine asılan "Askıda ekmek bulunur" yazılı pano ile uygulama duyurulurken, ekmeklerin doğrudan fırın sahipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine verildiği belirtildi. Panoda yer alan bilgilere göre şu ana kadar 277 ekmek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Fırın işletmecisi Adem Yıldız, dayanışma ve yardımlaşma geleneğini yaşatmak istediklerini ifade ederek, "Amacımız kimsenin ekmeksiz kalmaması" dedi.

Vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, bu tür örnek davranışların artmasını temenni ettiklerini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı